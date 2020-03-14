В Азербайджане учебу в магистратуре студентов, потерявших родителей, оплатит государство (версия 2)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане предлагается, чтобы расходы по учебе в магистратуре студентов, потерявших родителей, или лишенных родительской опеки, оплачивало государство.

Это отражено в поправке к закону "Об образовании", сообщает в субботу Trend.

Законопроект будет вынесен на обсуждение в рамках заседания парламентского комитета.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)