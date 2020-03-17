Главный инфекционист: В Азербайджане не зафиксирован случай местного заражения коронавирусом (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия в 17:16)
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане до сегодняшнего дня не зарегистрировано случая местного заражения коронавирусом, сказал во вторник Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.
По его словам, в стране не наблюдалось случая заражения коронавирусом одного человека другим.
Исаев добавил, что все случаи заражения, зафиксированные в Азербайджане, были связаны с приехавшими лицами: «В основном, случаи заражения короновирусом в Азербайджане зарегистрированы среди приехавших из Ирана. Все заразившиеся были помещены на карантин».
Отметим, что в больницах особого режима продолжаются соответствующие меры по лечению заразившихся лиц.
В Азербайджане достаточно лекарств и медицинских принадлежностей для борьбы с короноавирусом.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)