Azercell поздравляет с последним предпраздничным вторником!

По традиции праздника Новруз, каждый вторник олицетворяет пробуждение одного из 4 элементов природы: Воды, Огня, Ветра и Земли. В последний вторник на кануне праздника Новруз, Azercell порадует своих абонентов новым предложением.

17 марта, в среду посвященную элементу Земли, абоненты тарифа “GəncOl 9” получат 33% скидку на мобильный интернет с возможностью приобрести интернет-пакет объемом в 6GB всего за 6АЗН. Для того чтобы подключиться, абонентам достаточно послать “G9” на короткий номер 7575 или активировать скидку в мобильном приложении “Мой кабинет”.

Напомним, что начиная с 25 февраля Azercell проводит специальные скидочные кампании каждый вторник и предоставляет возможность воспользоваться скидкой при подключении к различным тарифам и интернет-пакетам. На предыдущих неделях, мобильный оператор уже предлагал 20% скидку на пакет “Sərbəst 15”, 50% на пакет “Limitsiz Gecə” и 20% скидку при подключении к интернет-пакету “Aylıq 30 GB”.

Azercell желает радости и достатка вашему дому не только в праздничные дни, но и круглый год!

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell.

Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".