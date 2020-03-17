Оперативный штаб обсудил ситуацию в связи с коронавирусом и вопросы эвакуации граждан (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются меры в направлении пресечения распространения коронавируса на территории страны.

Как сообщили во вторник Trend в Опертивном штабе, в заседании, проведенном 17 марта под председательством премьер-министра Али Асадова, была обсуждена ситуация в стране в связи с угрозой коронавируса и возможные сценарии ее развития, а также меры, предусмотренные для различного положения дел.

Как сообщил премьер-министр, граждане, эвакуированные из Италии, Турции, Венгрии и близлежащих к ним стран, будут помещены в карантин. В ходе заседания было подчеркнуто, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном приостановлении взаимных визитов граждан Азербайджана и России с 00:00 18 марта. Было отмечено, что для граждан, желающих вернуться в страну, будут организованы чартерные рейсы.

В ходе заседания также было отмечено, что с 00:00 19 марта и до 29 марта ограничен въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в других городах и регионах республики, за исключением транспортных средств специального назначения, в том числе автомобилей скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузового транспорта.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)