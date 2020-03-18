Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Продолжается эвакуация азербайджанских студентов, обучающихся в Италии.
Как сообщает Trend, для их эвакуации организации чартерные авиарейсы.
Эвакуированные студенты сегодня прибудут в Баку. В целях безопасности они обеспечены специальной одеждой.
Процесс эвакуации студентов, обучающихся в различных городах Италии, организован правительством Азербайджана.
По последним данным, в Италии около 26000 человек заразились коронавирусом, и более 2500 человек умерли от этой болезни.
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