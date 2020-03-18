Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 18 марта 2020 07:58 (UTC+04:00)
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается эвакуация азербайджанских студентов, обучающихся в Италии.

Как сообщает Trend, для их эвакуации организации чартерные авиарейсы.

Эвакуированные студенты сегодня прибудут в Баку. В целях безопасности они обеспечены специальной одеждой.

Процесс эвакуации студентов, обучающихся в различных городах Италии, организован правительством Азербайджана.

По последним данным, в Италии около 26000 человек заразились коронавирусом, и более 2500 человек умерли от этой болезни.

Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские студенты, эвакуированные из Италии, прибудут сегодня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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