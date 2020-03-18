Сегодняшняя статистика ВОЗ по коронавирусу в мире
БАКУ/Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) огласила статистические данные и показатели риска на 18 марта по коронавирусу, сообщает в среду Trend.
Как говорится в сообщении, число подтвержденных случаев заражения увеличилось.
Так, число заразившихся в мире по 166 странам составило 198 543 человека. Число последних заразившихся – 326 человек. Скончались 7 988 человек. До сегодняшнего дня от вирусной инфекции излечились 82 779 человек, 1100 из которых – новые выздоровевшие.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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