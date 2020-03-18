ВОЗ: Доверяя фактам, люди будут меньше паниковать в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Доверяя фактам, люди будут меньше паниковать в связи с коронавирусом, сообщает в среду Trend со ссылкой на представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане.

Как заявляют в ВОЗ, большой объем информации о коронавирусе может беспокоить людей: «Надо верить официальным фактам, а не слухам и недостоверной информации. Этим можно унять панику».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)