Принятые в Азербайджане меры говорят о том, что коронавирус будет искоренен сравнительно скоро - Академия наук

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане мало инфицированных коронавирусом COVİD-19, и радикальные меры, принятые государством, позволяют полагать, что это заболевание будет искоренено в стране сравнительно быстро.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную академию наук Азербайджана (НАНА), это было сказано в ходе обсуждений в Институте биофизики НАНА, посвященных ситуации вокруг коронавируса и путям защиты от него.