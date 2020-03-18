В Азербайджане запущена система ASAN bot (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана с целью более удобной передачи информации гражданам о государственных услугах запустило систему ASAN bot, разработанную Центром развития электронного правительства, сообщает в среду Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Агентства.

ASAN bot – это продукт искусственного интеллекта.

Beta-версия ASAN bot, запущенная как пилотная, будет отвечать на вопросы граждан, связанные с услугами, оказываемыми в центрах службы ASAN и ASAN Kommunal, а также в связи с рядом других проектов.

Посредством ASAN bot граждане в любое время, в режиме 24\7 и из любой точки страны смогут получать оперативный ответ на вопросы о государственных услугах.

Основное отличие данной системы от ряда других коммерческих ботов в том, что он легко понимает текст, введенный гражданами, что опирается на технологию искусственного интеллекта.

Если чат-бот затрудняется понять обращение гражданина, то ему предлагается меню для выбора, и он более детально подходит к обращению.

Первоначально ASAN bot планируется предоставить в пользование через приложение Telegram. В дальнейшем бот, начавший функционирование в Beta-версии, планируется совершенствовать, и расширить сферу его применения. В будущем эта система будет применяться и для оказания аналогичных услуг другими государственными структурами.

К приложению можно перейти по ссылке:

https://t.me/aze_asan_bot

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )