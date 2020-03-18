Принятые в Азербайджане меры говорят о том, что коронавирус будет искоренен сравнительно скоро - Академия наук (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане мало инфицированных коронавирусом COVID-19, и радикальные меры, принятые государством, позволяют полагать, что это заболевание будет искоренено в стране сравнительно быстро.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную академию наук Азербайджана (НАНА), об этом было заявлено в ходе обсуждений в Институте биофизики НАНА, посвященных ситуации вокруг коронавируса и путям защиты от него.

Было отмечено, что коронавирусы входит в группу вирусов, вызывающих заболевания верхних дыхательных путей. Эти вирусы распространены среди животных в мировом масштабе. Только в редких случаях вирус, модифицируясь, может перейти к человеку. Одним из этих редких случаев и стало инфицирование людей COVID-19 в китайском городе Ухань.

Также было проведено сравнение COVID-19 с вирусом гриппа. Было подчеркнуто, что оба вируса вызывают заболевания дыхательных путей, однако в палне скорости и путей распространения имеют кардинальные отличия. COVİD-19 распространяется приблизительно в три раза интенсивней обычного гриппа, из-за чего резко возрастает число инфицированных. Некоторые страны вообще не в силах вылечить многочисленных пациентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев.)