Последняя статистика ВОЗ по коронавирусу в мире

БАКУ/Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) огласила статистические данные и показатели риска на 19 марта по коронавирусу, сообщает в четверг Trend.

Как говорится в сообщении, число подтвержденных случаев заражения увеличилось.

Так, число заразившихся в мире по 176 странам составило 219 345 человек. Число последних заразившихся – 557 человек. Скончались 8 969 человек. До сегодняшнего дня от вирусной инфекции излечились 85 745 человек, 800 из которых – новые выздоровевшие.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)