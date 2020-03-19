Последняя статистика ВОЗ по коронавирусу в мире
БАКУ/Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) огласила статистические данные и показатели риска на 19 марта по коронавирусу, сообщает в четверг Trend.
Как говорится в сообщении, число подтвержденных случаев заражения увеличилось.
Так, число заразившихся в мире по 176 странам составило 219 345 человек. Число последних заразившихся – 557 человек. Скончались 8 969 человек. До сегодняшнего дня от вирусной инфекции излечились 85 745 человек, 800 из которых – новые выздоровевшие.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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