В Азербайджане наступила весна
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 07:49:36 в Азербайджане наступила весна.
Как сообщили в четверг Trend в Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, в это время продолжительность дня и ночи уравнялись.
Солнце, двигаясь по эклиптике, переместилось из южного полушария в северное, куда пришла долгожданная весна.
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