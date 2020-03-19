Приостанавливается движение пассажирских поездов из Азербайджана в Россию

БАКУ /Trend/ - По соглашению глав правительств Азербайджана и России, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном приостановлении взаимных визитов граждан обеих стран с 00.00 18 марта 2020 года.

Как сообщили в четверг Trend в ЗАО Азербайджанские железные дороги, в связи с этим до особого указания с 21 марта временно приостанавливается движение пассажирского поезда Баку-Киев-Баку, и с 26 марта Баку-Москва-Баку и Баку-Ростов-Баку.

В ЗАО отметили, что пассажирский поезд Баку-Ростов в последний раз отправится в рейс 22 марта в 3:25. Билеты на этот рейс продаются только гражданам России.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)