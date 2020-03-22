В Азербайджане зарегистрировано еще 12 фактов зараженния коронавирусом - Оперативный штаб (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрированы еще 12 фактов заражения инфекцией нового коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Отмечается, что пациенты, размещенные в больницы особого режима и находящиеся под наблюдением, чувствуют себя нормально, их состояние стабильное.

В настоящее время в Азербайджане 54 больных коронавирсуом в активной фазе находятся под наблюдением врачей в учреждениях особого режима, продолжаются соответствующие меры по их лечению.

Отметим, что случаи заражения коронавирусом в Азербайджане выявляются у лиц, прибывших в нашу страну из-за рубежа, и людей, заразивших друг друга внутри страны. В связи с этим, вновь призываем наших граждан к соблюдению правил личной гигиены, а также требований и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и оперативного штаба при Кабинете Министров.

От граждан требуется действовать в соответствии с мерами самоизоляции, выходить из дома только в случае крайней необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и строго следовать другим превентивным мерам.