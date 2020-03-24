В Азербайджане запрещен прямой контакт покупателей с нефасованными продуктами питания

БАКУ /Trend/ - В продовольственных маркетах Азербайджана покупателям запрещено трогать нефасованную продукцию. Ее будет передавать потребителям персонал в защитных перчатках, масках и головных уборах, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

Это указано в методической директиве Агентства по профилактике коронавируса на предприятиях, занимающихся торговлей продовольственной продукцией - объекты оптовой и розничной торговли, рынки, ярмарки и пр.

Так, предприятиям поручено, чтобы хлебобулочные, кондитерские, мучные изделия, сухофрукты и другая нефасованная продовольственная продукция, не прошедшая термическую обработку или процесс очистки, хранилась за специальной витриной, изолированно от потребителей и выдавалась потребителям персоналом, оснащенным специальными гигиеническими средствами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)