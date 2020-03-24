Фонд Гейдара Алиева перевел средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и оказал помощь учреждениям под своей опекой (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева перевел 500 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в качестве содействия мерам, принимаемым государством по предотвращению широкого распространения короновируса в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Фонд Гейдара Алиева постоянно оказывает поддержку в сфере борьбы с коронавирусом ряду учреждений, которым оказывает покровительство.

Так, по поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в рамках мер борьбы с коронавирусом Фонд выделил помощь, состоящую из дезинфицирующих средств, масок и других защитных средств детским яслям и детдомам в Баку и регионах, школам-интернатам, Учреждению социального обслуживания для лиц, достигших пенсионного возраста, Детскому психоневрологическому центру, а также учреждениям по психоневрологическим социальным услугам в Баку и регионах. Указанные учреждения были продезинфицированы, а также им оказана необходимая организационная поддержка в соблюдении режима социальной изоляции, существующих правил Оперативного штаба при Кабинете министров.