МЧС Азербайджана увеличило число палаток в приемно-сортировочных пунктах на границе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением правительства Азербайджана, с целью пресечения распространения коронавируса COVİD-19 на территории страны, продолжают круглосуточную деятельность приемно-сортировочные пункты, созданные министерством по чрезвычайным ситуациям на границе с Грузией близ погранично-пропускных пунктов "Красный мост" на территории Газахского района и "Мазымчай" на территории Балакенского района, передает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС.

В пунктах приема близ «Красного моста», где за короткий срок число палаток было увеличено с 20 до 60, коек – до 300, и близ «Мазымчая», где число палаток составляет 20, а коек - 100, созданы все условия для нормальной жизнедеятельности. Полностью соблюдены все требования санитарно-гигиенических норм, а также осуществлены все мероприятия по обеспечению питания, отоплению палаток, снабжению гигиеническими средствами.

Замминистра по чрезвычайным ситуациям Тапдыг Амирасланов 26 марта ознакомился с работой, проведенной в вышеуказанных приемно-сортировочных пунктах, дал соответствующие поручения.

Согласно информации на 27 марта, медбригада МЧС в приемно-сортировочных пунктах в целом обследовала 156 человек, прибывших в Азербайджан. Из них 119 - в пункте «Красный мост», 37 – в пункте «Мазымчай». Ввиду обнаружения подозрительных симптомов у 28 обследованных они были направлены в специально выделенные местные больницы, а также было обеспечено нахождение на карантине других лиц.

(Текст: Турал Гараджаев)