БАКУ/Trend/ - Министерство культуры Азербайджана обратилось к телевизионным каналам.

Как сообщает Trend, в обращении говорится, что в эти дни наряду с мерами социальной изоляции и карантина, применяемыми правительством в целях предотвращения более широкого распространения коронавируса в Азербайджане и защиты здоровья населения от угрозы заражения, реализуются различные культурные инициативы и проекты, способствующие побуждению людей к времяпрепровождению дома и минимизации социального взаимодействия.

Как известно, 23 марта министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев в своем обращении к населению страны подробно рассказал о реализуемых и намеченных мерах в этом направлении. В сложившихся условиях принимаются меры для полного доведения до населения всего богатства нашей культуры и искусства посредством современных информационных технологий, а также телевизионного и радиовещания.

Согласно данным, еще одним шагом в этом направлении по инициативе министерства культуры является то, что с 27 марта во всех телевизионных каналах страны созданы условия для показа художественных фильмов производства киностудии Azеrbaycanfilm.

Напомним, что демонстрация кинофильмов по телеканалам регулируется нормативными правилами, предусматривающими соответствующее разрешение. По данной инициативе телеканалам предоставляется возможность свободно показывать художественные фильмы. Все телеканалы могут бесплатно транслировать фильмы, обратившись к руководству киностудии Azеrbaycanfilm.

«Наша культура всегда была источником вдохновения. Действительно, чем больше мы проводим эти дни дома, вместе с семьей, тем больше мы защищаем себя, своих близких и людей в целом от беды. Прекрасные образцы азербайджанского кино, являющегося богатой ветвью нашей культуры, снятые в различных жанрах, экранные произведения, которые мы всегда любим и смотрим, теперь каждый день показывают в домах на телевизионных каналах. Оставаясь дома во имя нашего здорового завтрашнего дня, мы еще раз приобщаемся к нашей культуре и искусству", - отмечалось в обращении.