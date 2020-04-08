Сегодня адресную государственную соцпомощь в Азербайджане получают свыше 78 тыс. семей

БАКУ/Trend/ - За последние 10 дней число семей, получающих адресную государственную социальную помощь в Азербайджане, увеличилось на 13,2 процента – на 9 100 семей, сообщили в среду Trend в отделе по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социальной защиты населения.

Сумма помощи каждой семье составила 222 маната. В настоящее время социальную адресную помощь получают 78 130 семей (до 330 тысяч членов семьи).

Отметим, что в соответствии с Планом мер, утвержденным Кабинетом министров в связи с исполнением распоряжения главы государства от 19 марта 2020 года, предоставление адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, у которых срок назначения помощи в период особого карантинного режима истекает, продлено до первого числа следующего после окончания карантинного режима месяца.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)