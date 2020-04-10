Полностью возмещена стоимость более 3 тыс. билетов, приобретенных ранее в кассах Бакинского автовокзального комплекса

БАКУ /Trend/ - Завершился процесс возврата билетов, ранее купленных в кассах Бакинского международного автовокзального комплекса.

Об этом в пятницу сообщила Trend пресс-секретарь автовокзального комплекса Парвин Мамедова.

"Как сообщалось ранее, учитывая сложившуюся ситуацию, лица, купившие билеты 29, 30 и 31 марта, как напрямую в кассах, так и в режиме онлайн, получили возможность вернуть их и получить оплаченную сумму в полном размере. Все, кто заранее купил билеты в кассах, вернул их и получил оплаченную сумму. Это свыше трех тысяч билетов", - сказала Мамедова.

Она отметила, что продолжается возврат билетов, приобретенных по 558 операционным кодам в режиме онлайн.

"Планируется завершить данный процесс в течение следующей недели. Граждане получат оплаченную сумму в полном размере без каких-либо комиссий", - сказала Мамедова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)