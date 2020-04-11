IT GRUP Azerbaijan оказала помощь малоимущим семьям
БАКУ /Trend/ - IT GRUP Azerbaijan в рамках социальной солидарности оказала помощь малоимущим семьям.
Об этом сообщил Trend в субботу главный исполнительный директор компании IT GRUP Azerbaijan Камран Аллахвердиев.
По его словам, в целом продовольственная помощь была оказана более ста малообеспеченным семьям в Баку, в том числе гражданам старше 65 лет, которые не могут покинуть свои дома в связи с карантином.
Аллахвердиев добавил, что уже более 28 лет между Румынией и Азербайджаном существуют тесные связи сотрудничества, и IT GRUP Azerbaijan в лице филиала румынской IT-компании в стране придерживается существующих отношений сотрудничества и дружбы и действует с целью передачи европейского опыта и инновационных ИТ-решений Азербайджану.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev