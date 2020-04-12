Еще 20 тысяч лиц получили единовременные выплаты

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения единовременными выплатами еще 20 тысяч человек, зарегистрированных в качестве безработных, был осуществлен перевод денежных средств в банковские и почтовые отделения, этом сказал Trend глава пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы.

По его словам, информация об этом будет направлена в виде SMS-сообщений на номера телефонов, которые они указали при подаче обращения.

"После получения сообщения, получив в соответственном порядке разрешение на выход из дома, они могут обратиться в любое почтовое отделение, если в SMS-сообщении указано ООО "Азерпочт", или в любой филиал указанного в SMS-сообщении банка, предъявить удостоверение личности и получить денежные средства", - сказал он.

Выплаты продолжаются ежедневно.

Начиная с 9-го апреля со стороны министерства обеспечен перевод денежных средств для 55 тысяч лиц.