В Баку в кафе 6 человек оштрафованы за нарушение режима карантина (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - На улице А. Герайбейли в Бинагадинском районе Баку выявлено кафе Kəndimiz, скрытно работавшее в условиях особого карантинного режима, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
В ходе рейда, проведенного сотрудниками 5-го отделения Бинагадинского РУП, в кафе были задержаны и приведены в отделение полиции 6 человек, нарушавших правила карантина.
Эти лица были оштрафованы на 100 манатов каждый согласно статье 211 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана.
Продолжаются меры по установлению личности владельца объекта.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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