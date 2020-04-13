В Азербайджане откроется еще 50 тыс. оплачиваемых мест общественной работы
БАКУ /Trend/ - В апреле-мае Центр работы DOST планирует дополнительно открыть 50 тысяч оплачиваемых мест общественной работы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Распределение мест по городам и районам уже утверждено, процедуры и механизмы разработаны и отправлены на места.
С сегодняшнего дня уже начнут создаваться общественные рабочие места. Места общественной работы охватят, в основном, направления по дезинфекции, социальным услугам и пр.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
В Азербайджане в связи с режимом карантина продолжаются мониторинги в пунктах продажи продуктов питания (ФОТО)
Азербайджан направил все возможности на защиту здоровья населения от пандемии и решение социальных вопросов - депутат
Адиль Алиев: Активность Азербайджана в развитии сотрудничества между тюркоязычными государствами неоспорима
Проведение саммита Тюркского совета по инициативе Азербайджана подтверждает серьезный подход страны к борьбе с пандемией - узбекский эксперт
Еще 56 человек в Азербайджане привлечены к ответственности за нарушения в рамках СМС-разрешений (ВИДЕО)
Зачем народному артисту грабить банк? EMIN и JONY - один и тот же человек с разницей в 15 лет (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане безработные родители, проживающие с детьми, тоже могут получать финансовую помощь – госслужба занятости