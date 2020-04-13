Служба доставки медицинских средств по адресу стала бесплатной (ВИДЕО)

БАКУ/Trend - Созданное компанией “AzeriMed” для комфорта и здоровья населения, службы Aptekonline.az и *7700, предлагают гражданам современную и удобную поддержку в эти тяжелые для всех дни.

Службы Aptekonline.az и *7700, в окрестностях Баку, Сумгаита, а также Апшеронского района, осуществляют доставки продукции из аптек - БЕСПЛАТНО!

По своей функциональности, будучи не заменимой услугой в Азербайджане, Aptekonline.az за короткое время смогла завоевать доверие населения. Учитывая многочисленное обращения, служба осуществляется бесплатно, минимальная сумма заказа будет составлять всего 10 АЗН.

Зайдя на сайт Aptekonline.az можно воспользоваться услугой на стационарных компьютерах, а пользователи Android и İOS могут загрузить мобильное приложение.

Оплата осуществляется как наличными, так и в режиме онлайн. Также для заказов можете обратиться на номер *7700. Звонки принимаются с 09:00 до 18:00, доставка осуществляется в течение одного рабочего дня, с 09:00 до 21:00.

Компания “AzeriMed” гордится службой народу, вместе мы сила!

Ссылка для загрузки приложения: https://aptekonline.az/qr

Сайт: aptekonline.az

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Контактный номер: *7700