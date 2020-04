Среди ученых, создавших препарат для борьбы с раком, есть и азербайджанец (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ученые Чикагского университета разработали эффективный в борьбе с раком новый препарат для иммунотерапии.

Как сообщает во вторник Trend, иммунотерапия - инновационный метод борьбы с раком, активизирующий белые кровяные клетки, в частности, Т-лимфоциты, что способствует уничтожению раковых клеток. Белок интерлейкин-12 (IL-12) является фактором роста и дифференциации Т-лимфоцитов и имеет огромный потенциал в терапии раковых заболеваний. Несмотря на сильную противоопухолевую активность, IL-12 не применяется на людях вследствие своей повышенной токсичности.

Эта технология позволила повысить противораковую активность белка IL-12 и уменьшить побочные эффекты иммунотерапии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering, одном из самых престижных журналов в области биомедицины и биоинженерии.

Следует отметить, что в предыдущих испытаниях иммунопрепарат в силу своей токсичности вводился непосредственно в область опухоли, что создавало массу проблем и неудобств пациентам и было чревато последующими осложнениями. В течение года ученые тестировали данный препарат на мышах с различными видами рака (рак молочной железы, рак кожи (меланома), рак легкого) и доказали, что большая часть мышей полностью выздоровела. Важно отметить, что такие традиционные методы борьбы с раком, как химия- и лучевая терапия, на идентичных мышах не дали положительных результатов, что доказывает превосходство нового препарата над стандартными методами лечения.

Ученый, разработавший методику и осуществивший большую часть экспериментов, а также первый соавтор публикации - наш соотечественник Аслан Мансуров. В настоящее время Аслан является докторантом факультета молекулярной инженерии Чикагского университета. Джефри Хаббелл (Jeffrey Hubbell), под чьим руководством Аслан проходит обучение, считается одним из ведущих специалистов в области биоматериалов и биоинженерии в мире. Он является действительным членом Национальной академии медицинских наук США (National Academy of Medicine) и Национальной инженерной академии США (National academy of Engineering).

Аслан Мансуров в 2013 году с золотой медалью окончил общеобразовательную гимназию «Кавказ» в Баку. В 2017-м он получил степень бакалавра химической инженерии в Университете Миннесоты (University of Minnesota) c отличием, и в настоящее время Аслан получает степень доктора философии по биомолекулярной инженерии в Институте молекулярной инженерии им.Притзкера Чикагского университета (Pritzker School of Molecular Engineering).