В Азербайджане обеспечены единовременные выплаты 230 тысячам безработным

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще 30 тысячам человек, зарегистрированных как безработные, осуществлена единовременная выплата средств в размере 190 манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, таким образом, министерством, начиная с девятого апреля, 230 тысячам безработных обеспечен перевод разовых средств в филиалы банков и почтовые отделения.

Отметим, что при перечислении средств по единовременным выплатам безработным лицам, после их обращения на указанный ими номер телефона отправляется СМС-сообщение. После получения сообщения эти лица получают соответствующее разрешение на выход из дома и им выплачивают единовременную выплату в почтовом отделении или в отделении (филиале) банка, как указано в СМС-сообщении.

Процесс обеспечения одноразовыми платежами продолжается ежедневно.

(Текст: Эльдар Джанашвили)