Освобожден от должности главный консультант сектора Кабинета министров Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Прекращена государственная служба главного консультанта сектора Кабинета министров Азербайджана из-за нарушения правил этичного поведения и профессионализма.

Как сообщает в четверг Trend, ввиду действий, противоречащих принципам повышения доверия граждан к государственным органам и госслужащим в период введенного в стране с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции особого режима карантина, а также из-за нарушения правил этичного поведения и профессионализма при общении с гражданами согласно требованиям законов Азербайджана "О государственной службе" и "О правилах этичного поведения государственных служащих" распоряжением Кабинета министров освобожден от занимаемой должности и прекращена государственная служба главного консультанта сектора работы с регионами отдела развития регионов Аппарата Кабинета министров Азербайджана Рашада Ягуб оглу Рустамова.