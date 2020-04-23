Вклад Агентства по развитию МСБ в "Год волонтеров" - издана книга Könüllünün öz/əl kitabı

БАКУ/Trend/ - Соответствующим Указом Президента Азербайджана 2020 год объявлен в стране "Годом волонтеров". С целью внести вклад в "Год волонтеров" по инициативе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и "Волонтеров МСБ" издана книга Könüllünün öz/əl kitabı.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, книга, изданная с целью продвижения волонтерской деятельности, предназначена для желающей достичь успехов в карьере молодежи, которая делает первые шаги в качестве волонтеров, в том числе студентов, являющихся волонтерами, их родителей, а также государственных и частных секторов, желающих привлечь их к своей деятельности.

Изданный тиражом в 13 тысяч экземпляров Könüllünün öz/əl kitabı состоит из 13 разделов, которые содержат информацию об истории волонтерства, международном опыте в этой области, организации работы с волонтерами, национальных волонтерских институтов, действующих в нашей стране.

Экземпляры издания Könüllünün öz/əl kitabı, которое станет важнейшим средством для индивидуального и делового развития, в том числе планирования карьеры молодежи и волонтеров, в течение 2020 года будут бесплатно розданы волонтерам различных организаций, действующих в стране.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)