В Азербайджане геологические парки станут особо охраняемыми природными территориями

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане геологические парки будут включены в список особо охраняемых природных территорий и объектов, сообщает в пятницу Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке, предлагаемой к закону «Об охране окружающей среды», обсуждаемой на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

Кроме того, согласно поправке, предложенной в закон «Об охоте», в геологических парках запрещается охота.

Согласно изменению, которое предлагается к Земельному кодексу, земли геологических парков относятся к землям природного заповедного назначения, и в то же время считаются земельными территориями, обладающими геологической, географической, исторической и эстетической ценностью.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)