Изменен график работы ООО "Азерпочт"

БАКУ/Trend/ - Почтовые отделения ООО "Азерпочт" продлили рабочее время на один час, сообщает Trend со ссылкой на ООО.

По данным источника, почтовые отделения Баку, а также те, что расположены в регионах, будут обслуживать граждан ежедневно, без выходных, с 9 утра до 6 вечера.

Целью такого решения является повышение уровня услуг, предоставляемых населению в рамках специального режима карантина, а также обеспечение эффективности процесса осуществления единовременных выплат безработным и малообеспеченным гражданам.

Центры обслуживания "Шебеке" в Сумгайыте, Джалилабаде, Загатале и Агдаше будут работать в том же режиме.

Отметим, что сельские почтовые отделения будут работать в прежнем режиме - с 09:00 до 17:00.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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