Виктор Гасымов: Распространение коронавирусной инфекции в Азербайджане все еще продолжается (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Распространение коронавирусной инфекции в Азербайджане все еще продолжается.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, в конце марта и начале апреля наблюдался рост числа инфицированных.

«Ситуация в связи с применением режима карантина взята под контроль. Граждане максимально соблюдали правила. Если бы больные вовремя не были взяты под контроль, то ситуация была бы крайне тяжелой. Но строгие меры карантина сыграли исключительно важную роль. Было проведено большое количество диагностических тестов. Если на начальном этапе в день проводились 200-300 тестов, далее эта цифра увеличилась до пяти тысяч. Государство приняло все необходимые меры. Если население и дальше будет соблюдать требования карантина, мы сможем избавиться от этого заболевания. Но если после смягчения карантина число инфицированных будет расти, ограничения вновь будут ужесточены. Уже в 25 процентах районов ликвидированы очаги инфекции», - добавил Виктор Гасымов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)