В Азербайджане выявлено 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 67 человек — Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились и выписаны домой 67 человек.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 1617 фактов инфицирования коронавирусом, излечились 1080, скончались 21 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 516 лиц, из них состояние 15 оценивается как тяжелое, 21 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведено 120 479 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)