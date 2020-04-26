"Азеригаз" о "подарочных 10 манатах" на смарт-карты

БАКУ /Trend/ - С прошлой ночи некоторые пользователи социальных сетей поделились ложной информацией, аудио-месседжеми и объявлениями о перечислении в виде "подарка" дополнительных 10 манатов на смарт-карты.

Как сообщили Trend в ПО "Азеригаз", это является дезинформацией.

"От имени ПО "Азеригаз" мы призываем граждан не верить данной информации. В целом, существует услуга под названием "Восстановление смарт-карт".

Например, абонент загрузил 10 манатов. В этот момент если абонент резко вытаскивает карту из терминала или возникают проблемы с интернет-соединением, то сумма может не загрузиться на карту. Но оплата отражается в квитанции об оплате. Тогда абонент думает, что деньги загружены, но когда он приходит и загружает сумму на счетчик, то видит нулевой показатель. В этом случае, рекомендуется, чтобы абоненты снова ввели смарт-карту в платежный терминал и после выбора в меню "Восстановление смарт-карты" прошлая сумма будет загружена на нее. То есть, процесс очень прост", - говорится в сообщении.

"Однако, некоторые использовали это для других целей. С прошлой ночи создан ажиотаж вокруг того, что якобы нажав на кнопку "Восстановление смарт-карты" можно загрузить дополнительные 10 манатов. Некоторые даже представили это как подарок ПО "Азеригаз" гражданам. В ходе мониторинга, проведенного ПО в социальных сетях, было отмечено, что в некоторых магазинах перед платежными терминалами наблюдалась очередь.

Хотели бы отметить, что эта неправильная операция может создать серьезную проблему в смарт-картах абонентов. Потому что каждый платеж выполняется по одному коду и является уникальным. То есть, вставив смарт-карту в платежный терминал и осуществив операцию, нажав на кнопку "Восстановление смарт-карты", вы можете вывести карту из строя. В таком случае, из-за возникших на карте дефектов, будут возникать проблемы при загрузке новой суммы и абоненты будут вынуждены обращаться в ASAN xidmət, ASAN Kommunal и в зоны обслуживания ПО для обеспечения работоспособности карт", - говорится в сообщении.