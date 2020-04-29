Период пандемии показал необходимость страхования жизни врачей в Азербайджане - эксперты

БАКУ/Trend/ - В нынешних условиях медработники входят в группу повышенного риска с точки зрения инфицирования коронавирусом. Этим опасным вирусом в мире заразились тысячи врачей, среди которых есть и скончавшиеся.

Все это актуализирует вопрос страхования жизни врачей. Сложившаяся ситуация показывает, что ни одна из стран мира не застрахована от вспышек новых вирусов. В таком случае врачи также будут входить в группу повышенного риска инфицирования. В течение дня врачи принимают и контактируют с людьми, болеющими различными заболеваниями, и традиционный "белый халат" не защищает их от инфицирования. В таком случае, есть ли необходимость разрабатывать и использовать в постпандемический период спецодежду для врачей??

Председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев, комментируя эти вопросы, сказал Trend, что наличие страховки жизни важно не только для врачей, но и для работников других сфер.

"Было бы лучше, если свою жизнь страховали работники всех сфер. Это страхование особо важно для работников, трудящихся в чрезвычайных условиях. К этому ряду относятся работники МЧС, врачи и других категорий", - сказал Гулиев.

Он посчитал, что страхование жизни может быть применено как в обязательной, так и в добровольной форме.

Прокомментировав вопрос необходимости в новой спецодежде для врачей, Муса Гулиев отметил, что в этом нет необходимости - главное, чтобы пациент и врач не передавали друг другу инфекцию.

"Для этого необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы, в соответствии со сложившимися условиями следует носить защитные средства. Всемирная организация здравоохранения регулярно дает рекомендации о том, какие защитные средства следует использовать в определенной ситуации. Ввиду высокого темпа распространения коронавируса, и способности передачи через слизистые человека врачи используют спецодежду. Однако случаются эпидемии таких заболеваний, которые передаются не воздушно-капельным путем, а через кровь, насекомых, грызунов и так далее. В таком случае нет необходимости в ношении особой формы одежды врачами. С учетом вышеперечисленного, было бы правильней выбирать форму одежды и защитные средства в соответствии с характером инфекции", - подчеркнул Муса Гулиев.

Главный инфекционист Джалал Исаев сказал Trend, что было бы очень хорошо, если для врачей была применена система страхования жизни.

По словам Исаева, врачи находятся в непосредственном контакте с больными, и ввиду этого, несмотря на ношение спецодежды, вопрос безопасности остается для них крайне актуальным.

"Ношение спецодежды в период пандемии крайне важно. Однако после ее завершения нет надобности в ношении спецодежды врачами. Это относится также и к врачам-инфекционистам. Ношение традиционного белого халата будет достаточным. Просто врач должен точно диагностировать заболевание у пациента, и в соответствии с этим принять защитные меры", - сказал Джалал Исаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель зейналова)