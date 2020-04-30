Бакинский автовокзал завершил процесс возврата билетов, заранее приобретенных пассажирами

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный автовокзальный комплекс полностью завершил процесс возврата билетов, приобретенных пассажирами в кассах и в режиме онлайн, сказала в четверг Trend глава пресс-службы автовокзала Парвин Мамедова.

По ее словам, деньги за билеты, приобретенные в кассах, были возвращены пассажирам в начале апреля, а за купленные в режиме онлайне – до 20 апреля: «3319 билетов были куплены в кассах, 1250 – в режиме онлайн по коду операции «558».

Мамедова отметила, что стоимость билетов была возмещена пассажирам без удержания комиссионных.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)