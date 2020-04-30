Минтруда Азербайджана: Единовременные выплаты не начисляются лицам с активным трудовым договором

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 320 тысячам лиц отказано в выдаче единовременных выплат, поскольку они имеют активные трудовые договора, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Как известно, единовременная выплата в размере190 манатов предназначается для безработных и малообеспеченных лиц, занимающихся неформальной работой, потерявших ее в связи с режимом карантина.

Согласно законодательству, лица, имеющие уведомление об активном трудовом договоре в подсистеме "Уведомление о трудовом договоре" минтруда, не считаются безработными, и им не назначаются единовременные выплаты.

Все обращения для получения единовременной выплаты рассматриваются на основании информации, полученной с порядка 25 электронно-информационных систем государственных структур, после чего принимается объективное решение.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)