Рекомендуется посещать органы юстиции только в неотложных случаях - Минюст Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Гражданам рекомендуется посещать органы юстиции только в неотложных случаях, по другим вопросам целесообразнее обращаться в онлайн-форме.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на онлайн-брифинге министерства юстиции на тему "Досягаемость юстиции в период пандемии" сказала начальница регистрационного отдела министерства Рашида Манафова.

Она отметила, что лицам, прибывшим в отделы регистрации, с соблюдением мер социальной изоляции предоставляются услуги. С 27 апреля некоторые ведомства возобновили деятельность. Также была возобновлена деятельность министерства, осуществляемая в центрах "Службы ASAN".

Начальница отдела напомнила, что рождение детей должно быть зарегистрировано в течение одного месяца. В противном случае родители предупреждаются, либо штрафуются в размере 10 манатов. По словам Манафовой, с учетом периода карантина, в связи с данным вопросом министерство пойдет на уступки гражданам.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев )