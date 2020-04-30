Завтра в Азербайджане вступает в силу мораторий на лов рыбы

БАКУ /Trend/ - В связи с нерестом с первого мая в Азербайджане вступает в силу мораторий на лов рыбы сроком на четыре месяца.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам начальник Государственной службы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

Он призывал физических и юридических лиц, занимающихся ловом рыбы, приостановить свою деятельность на период моратория.

"Мораторий на лов рыбы будет в силе до первого сентября. Я призываю всех, кто занимается рыболовством, не рыбачить и воздерживаться от действий, которые создают препятствия для естественного роста и размножения рыбы", - сказал Ализаде.

Начальник службы отметил, что с целью предотвращения рыбной ловли и устранения препятствий нересту рыбы на внутренних водных бассейнах страны проводятся контрольные мероприятия.

"В результате рейдов, проведенных в течение последних нескольких дней было изъято 9537 метров запрещенных к использованию сетей, 2928 запрещенных орудий для лова рыбы, собранные улики запротоколированы на местах, улики и собранные материалы направлены в Управление полиции на водном транспорте МВД для выявления виновных", - добавил Ализаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)