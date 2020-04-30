Лейла Абдуллаева: На сегодняшний день 15 тыс. наших граждан возвращены в страну

БАКУ /Trend/ - На настоящий момент 15 000 граждан Азербайджана были возвращены из различных стран мира на родину.

Как сообщает Trend, об этом в передаче "Hədəf" на канале АзТВ сказала руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Абдуллаева отметила, что к сожалению, пандемия затронула и международные отношения.

"В связи с этим правительство Азербайджана с первых дней обеспечило поэтапную реализацию соответствующих мер по борьбе с пандемией. На данный момент, в сложившейся ситуации, были приняты все необходимые меры для возвращения наших граждан из других стран. Эти меры продолжаются и сегодня. С начала распространения пандемии осуществлялась вся необходимая деятельность по возвращению граждан дипломатическими миссиями нашей страны, посольствами и консульствами за рубежом. Мы обратились к нашим гражданам, находящимся за рубежом, с призывом связаться с местными дипломатическими миссиями Азербайджана и сообщить необходимые сведения о них и членах их семей. Благодаря этому информация об этих гражданах была своевременно собрана и были предприняты соответствующие шаги. Отмечу, что фиксировались все обращения", - сказала глава пресс-службы МИД.

По ее словам, конечно, временное закрытие границ с соседними странами повлияло на процесс эвакуации.

"Как известно, с 5 апреля, из-за распространения инфекции поездки в соседние страны были временно приостановлены. В в связи с этим, эвакуация началась в соответствии со сложившейся ситуацией, была подготовлена необходимая медицинская и материально-техническая база. Учитывая все это, нашим гражданам необходимо относиться с пониманием к сложившейся ситуации, демонстрировать солидарность и поддерживать наше государство", - добавила Абдуллаева.

(Автор: Афаг Рза)