В Азербайджане обнародовано количество тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане было проведено 5 700 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 30-е апреля.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 143 079 тестов.

Напомним, что сегодня в Азербайджане выявлены 38 новых случаев инфицирования, вылечились 58, скончался один человек. На сегодняшний день в стране выявлены 1 804 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 1 325, скончались 24 человека. В настоящее время количество активных больных коронавирусом составляет 455 человек, состояние 24 человек оценивается как , состояние остальных лиц стабильное.