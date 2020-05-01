В Азербайджане в апреле выплаты по соцобеспечению получили более 2 млн. человек

Общество 1 мая 2020 10:57 (UTC+04:00)
В Азербайджане в апреле выплаты по соцобеспечению получили более 2 млн. человек

БАКУ/Trend/ - Госфонд соцзащиты при министерстве труда и социальной защиты населения в апреле осуществил выплаты по видам соцобеспечения 2,3 миллионам человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

По сравнению с аналогичным показателем прошлого года по этим направлениям было выплачено на 27% больше средств.

Из них 1 миллион 270 тысяч человек получили пенсии, 418 тысяч - пособия, 228 тысяч - стипендии.

Также 342 тысячам членам 82 300 семей были осуществлены выплаты по социальной помощи за апрель, что на 7% или на 154 тысячи человек больше по сравнению с показателем апреля прошлого года.

Кроме того, на финансирование социальных выплат в апреле в целом было выделено более 480 миллионов манатов, что на 27% или на 103 миллиона манатов больше аналогичного показателя прошлого года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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