Рамин Байрамлы: Плазма крови может быть использована только для лечения тяжелобольных COVİD-19

Общество 1 мая 2020 18:56 (UTC+04:00)
Рамин Байрамлы: Плазма крови может быть использована только для лечения тяжелобольных COVİD-19

БАКУ /Trend/ - Плазму крови, взятую у излечившихся от коронавируса, можно использовать для лечения одного или нескольких критически больных людей. Это будет зависеть от динамики заболевания.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Объединения по управления медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы.

По его словам, эффективность плазмы следует контролировать в зависимости от количества антител в ее составе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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