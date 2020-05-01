Рамин Байрамлы: Плазма крови может быть использована только для лечения тяжелобольных COVİD-19
БАКУ /Trend/ - Плазму крови, взятую у излечившихся от коронавируса, можно использовать для лечения одного или нескольких критически больных людей. Это будет зависеть от динамики заболевания.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Объединения по управления медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы.
По его словам, эффективность плазмы следует контролировать в зависимости от количества антител в ее составе.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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