В Азербайджане определились правила работы парикмахерских и салонов красоты

БАКУ /Trend/ - Утверждены инструкции в связи с работой парикмахерских и салонов красоты, деятельность которых разрешена в период пандемии.

Как передает в субботу Trend, в соответствии с инструкциями такие учреждения должны принимать клиентов в порядке онлайн-очереди.

Отмечено, что до начала и после рабочего процесса необходимо мыть руки, парикмахеры и лица, работающие с ними, должны носить соответствующую форму, при обслуживании для каждого клиента следует использовать отдельный фартук.

В то же время сотрудники и клиенты в обязательном порядке должны быть в масках.

Помимо этого, при оказании косметологических услуг в обязательном порядке должны бы использоваться фартук, медицинские маска и перчатки. Для каждого клиента должны быть использованы отдельные полотенца. Ножницы, лезвия, наконечники электробритв и другие используемые инструменты должны быть продезинфицированы.

Колющие и режущие инструменты вроде съемных лезвий и игл для эпиляции должны быть утилизированы как медицинские отходы. После мытья ножницы и бритвы должны быть продезинфицированы спиртом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)