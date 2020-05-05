Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг в связи с коронавирусом для представителей СМИ, сообщает во вторник Trend.

Участники брифинга отвечали на вопросы журналистов.

Среди них были глава пресс-службы Аппарата Кабинета министров Ибрагим Мамедов, члены Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом Зияд Самедзаде и Фархад Бадалбейли, заведующая отделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)