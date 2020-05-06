В Азербайджане обнаружен мошеннический фонд

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлен мошеннический фонд (веб-страница), который прикрывался мнимой целью оказания "помощи" гражданам страны, сообщает Trend со ссылкой на Центр по борьбе с компьютерными инцидентами.

По данным источника, Центром была выявлена веб-страница мошеннической организации под названием Nur Fondu.

В Центре отмечают, что веб-страница "фонда" (http://nur-foundation.org.az/) нацелена на сбор денежных средств для якобы дальнейшего оказания помощи гражданам. Мошенниками для убедительности распространялись фотографии, которые свидетельствуют о том, что они якобы оказывают помощь нуждающимся.

"Мы призываем всех быть осторожными с подобными организациями и сталкиваясь с подобными случаями просим вас сообщать в соответствующие органы", - отметили в Центре.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev