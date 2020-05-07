В Баку зарплата наемных работников выросла на более чем 20%

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2020 г. среднемесячная номинальная зарплата лиц, работающих по найму в Баку, выросла на 20,6 процента в сравнении с соответствующим периодом 2019 года, составив 958 манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

С января по март 2020 г. объем платных услуг, оказываемых населению Баку, уменьшился на 6,3 процента в реальном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, составив 1 млрд 224,3 млн манатов.

Юридические лица оказали населению услуги на 901,6 млн манатов, что составило 73,6 процента от общей стоимости этих услуг.

В январе-марте 2020 г. оборот предприятий общепита в столице уменьшился на 14,2 процента в реальном выражении в соотношении к аналогичному периоду прошлого года, составив 187,8 млн манатов. 55 процентов этого оборота пришлось на долю предприятий со статусом юридического лица, 45 процентов - частных предпринимателей.

Оборот по юридическим лицам вырос на 18,9 процента против аналогичного периода прошлого года, составив 104,4 млн манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)