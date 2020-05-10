«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связи с погодными условиями

БАКУ /Trend/ - В связи с нестабильными погодными условиями в Азербайджане ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ОАО Вагиф Айдыноглу.

По его словам, в связи с текущими погодными условиями выделены дополнительные материалы и техника.

"Дождливая погода, сопровождаемая сильными ветрами, привела к кратковременным перебоям в подаче электроэнергии в Гёкчайском, Агсуинском районах, находящихся на территории регионального управления энергоснабжения и продаж "Центральный Аран", а также в Апшеронском районе на территории регионального управления энергоснабжения и продаж "Баку". В результате оперативных действий наших сотрудников, перебои были устранены в короткие сроки.

Мы просим потребителей проявлять осторожность и звонить в действующий 24 часа Call-центр 199 в случае проблем, которые могут возникнуть в подаче электроэнергии", - отметил Айдыноглу.

(Автор: Самир Али)