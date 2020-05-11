Минобразования Азербайджана: Прием в профшколы пройдет в августе
БАКУ /Trend/ - Прием в профессиональные учебные заведения в Азербайджане планируется провести в августе.
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, аттестация учащихся по общим предметам в профшколах завершилась в феврале.
Проведение оценивания производственной (испытательной) работы и государственных выпускных экзаменов не предусматривается.
Оценивание будет проводиться на основе результатов успеваемости учащихся за прошедший период. Однако в августе или сентябре возможно проведение выпускных экзаменов для учащихся, оставшихся недовольными своими оценками.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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