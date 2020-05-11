Минобразования Азербайджана: Прием в профшколы пройдет в августе

БАКУ /Trend/ - Прием в профессиональные учебные заведения в Азербайджане планируется провести в августе.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, аттестация учащихся по общим предметам в профшколах завершилась в феврале.

Проведение оценивания производственной (испытательной) работы и государственных выпускных экзаменов не предусматривается.

Оценивание будет проводиться на основе результатов успеваемости учащихся за прошедший период. Однако в августе или сентябре возможно проведение выпускных экзаменов для учащихся, оставшихся недовольными своими оценками.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)