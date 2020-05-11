В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 4 134 тестов на коронавирус.
Об этом, как передает в понедельник Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 11-е мая.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 197 545 тестов.
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